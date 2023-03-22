Министр обороны Турции и Сергей Шойгу обсудили «зерновую сделку»

Глава министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар в среду, 22 марта, в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу выразил «удовлетворение сотрудничеством» в ходе реализации «Черноморской инициативы» (зерновой сделки), – сообщают СМИ.

В сообщении турецкого оборонного ведомства, в частности, говорится: «Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. В ходе переговоров было выражено удовлетворение сотрудничеством в расширении зерновой инициативы, которая внесла большой вклад в решение мирового продовольственного кризиса, и важность бесперебойных поставок зерна. Было еще раз подчеркнуто, что Турция будет продолжать вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи».

Со своей стороны в минобороны РФ сообщили, что телефонные переговоры министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара по обсуждению «зерновой сделки»", прошли по инициативе Анкары.

«По инициативе турецкой стороны 22 марта 2023 года проведены телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации «Черноморской инициативы», вопросы сирийского и нагорно- карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Следует напомнить, что ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия «не возражает против» продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней – до 18 мая 2023 года.

Анкара, Иван Бабурин

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