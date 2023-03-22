Блинкен сказал, готов ли арестовать Путина, если тот приедет в США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете сената по ассигнованиям в среду, 22 марта, заявил, что Соединенные Штаты не являются участниками Международного уголовного суда (МАС), отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма, готов ли он будет реализовать ордер МУС и арестовать Владимира Путина, если президент России приедет в США, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в сети интернет.

В ходе слушаний сенатор спросил Блинкена: «Знаете ли вы о выданном МУС ордере на арест Путина?», на что тот ответил утвердительно – «Да».

«Если бы Путин по каким-то причинам приехал в США, вы бы передали его в МУС?», – продолжил Линдси Грэм, в ответ на это Блинкен сказал: «Ну, я не могу забегать вперед, потому что, очевидно, я должен посмотреть на законы. Вы знаете, на самом деле мы не являемся стороной МУС. Поэтому я не хочу заниматься такими предположениями».

«Я бы посоветовал вам, – продолжил сенатор, – если бы он (Путин, -прим.ред.) приехал сюда, вы должны его передать МУС».

«Я не думаю, что у него есть планы приехать сюда в ближайшее время», – отметил глава Госдепа США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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