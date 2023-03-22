Мигрантам могут снижать НДФЛ за хорошее знание русского языка

МВД России предлагает ввести скидку по НДФЛ для трудовых мигрантов, размер которой будет зависеть от уровня владения русским языком, заявила, в среду, 22 марта, начальник департамента МВД РФ по вопросам миграции Валентина Казакова в Госдуме в ходе круглого стола по вопросам социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, – сообщает Интерфакс.

Агентство сообщает, что Казакова сказала: «Понижение ежемесячного авансового платежа будет стимулировать мигрантов учить язык. Иностранцы, чей языковой рейтинг останется низким после адаптационного периода, будут вынуждены выплачивать штрафы. Если у тебя все хорошо, то у тебя может авансовый платеж понижаться, если плохо – может увеличиваться. Может обнуляться в случае совершения отдельных административных правонарушений, мелких, естественно».

Согласно материалам МВД, представленным на круглом столе, для мигрантов предлагается ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемого в виде фиксированного авансового платежа в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства. Например, базовый уровень владения русским языком – 10%; средний уровень – 15%; высший уровень – 20%, носитель русского языка – 50%».

«Эффективные влияния языкового рейтинга должны наступать после адаптационного периода, например, по истечении 1-3 месяцев с момента получения идентификационной карты», – отметила начальник департамента МВД РФ по вопросам миграции.

Москва, Иван Бабурин

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