Прага продлила запрет на выдачу виз для россиян и белорусов

Правительство Чешской республики по предложению национального министерства иностранных дел в среду, 22 марта, продлило до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание в стране гражданам России и Белоруссии, – сообщает агентство ČTK.

В сообщении правительства Чехии говорится: «Продлить до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание в республике гражданам РФ и Белоруссии, который был введен вскоре после 24 февраля 2022 года. Расширить запрет для граждан РФ и Белорусии, обладающих паспортами других стран. Визы и разрешения на долговременное проживание в Чешской республике будут предоставляться гражданам этих стран в исключительных случаях, например, по гуманитарным соображениям».

Как отмечает в своей публикации агентство ČTK, одновременно с продлением запрета для россян и белоруссов, правительство Чехии одобрило предложение МИД смягчить визовые правила для украинцев.

«Для граждан Украины упрощается процедура получения долгосрочных виз и разрешений на получение ВНЖ в республике», – говорится в решении правительства Чехии.

Напомним, что в 2022 году Чехия запретила гражданам России и Белоруссии аэропортовый транзит без специальных виз, а также ввела запрет на прямой въезд российских туристов из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Прага, Иван Бабурин

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