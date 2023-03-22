Медведев: Поставки иностранного оружия на Украину приближают ядерный апокалипсис

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте» в среду, 22 марта, заявил о серьезно возросшей угрозе ядерного конфликта, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном на своем Telegram-канале, Медведев говорит: «Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала, она возросла. Каждый день поставок иностранного оружия на Украину, в конечном счете, приближает вот этот самый ядерный апокалипсис».

«У меня такое ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента и верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали. И они просчитались. Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документ», – подчеркнул зампред Совбеза РФ в ходе общения с журналистами.

Москва, Иван Бабурин

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