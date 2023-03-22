Вашингтон не собирается признавать «красные линии» Пекина по поставкам вооружений Тайваню

Госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям в среду, 22 марта, заявил, что Соединенные Штаты не намерены реагировать на заявления Пекина о том, что поставки оружия Тайваню являются для материкового Китая «красной линией», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию слушаний в сети и интернет.

Отвечая на вопрос, давал ли Пекин понять Вашингтону, что есть какая-либо «красная линия», касающаяся предоставления военной помощи Тайваню, Блинкен сказал: «Нет. Но, если бы они когда-либо попытались заявить что-то подобное, мы бы, безусловно, не стали принимать это в расчет».

Следует отметить, что в ходе слушаний в Сенате глава Гослдепа также заявил, что «с поставками вооружений Тайваню возникла серьезная задержка. Это вызвано проблемами с производством. Но США стремятся наращивать военные мощности».

Напомним, что ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что вмешательство в будущее Тайваня со стороны Вашингтона является первой «красной линией» в американо-китайских отношениях.

Вашингтон, Иван Бабурин

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