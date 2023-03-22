Кадыров предложил продемонстрировать Западу последствия уранового заражения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, комментируя заявление Великобритании о предоставлении киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном, заявил, что можно один раз продемонстрировать на их же территории последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадет само собой.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Западные страны давно уже не скрывают своей мерзкой риторики в отношении России. В этот раз Великобритания чуть ли не хвастается тем, что планирует предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном. Успели даже «успокоить» всех, мол, это не радиоактивный уран. Уж где-где, а в России таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше. О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду, но считаю, что враждебные к России страны даже заикаться на букву «у» не должны. Один раз продемонстрировать Западу на их же территориях последствия уранового заражения, и желание рассуждать на эту тему отпадёт само собой».

Грозный, Иван Бабурин

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