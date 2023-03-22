Президент Чехии прогнозирует снижение поддержки Украины со стороны Запада в следующем году

Президент Чешской республики Петр Павел заявил, что не исключает ослабления поддержки Украины со стороны Запада, если США первыми снизят уровень помощи, – пишет в среду, 22 марта, издание Süddeutsche Zeitung.

В интервью немецкому изданию чешский лидер сказал: «Если сократится поддержка со стороны США, сократится и поддержка со стороны ряда европейских стран. Украина должна принять это во внимание. Результаты президентских выборов в США в следующем году повлияют на европейскую поддержку Украины, и Киев должен признать, что этот год является решающим. Нужно учитывать усталость от войны и то, что это значит для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться».

Прага, Иван Бабурин

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