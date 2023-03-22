В Тель-Авиве рассказали, в каком случае нанесут удар по Ирану

Израиль нанесет военный удар по Ирану при условии обогащения Тегераном урана выше 60 процентов, – сообщает в среду, 22 марта, израильское агентство Axios.

Агентство со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника пишет: «Израиль говорит Соединенным Штатам и европейским странам, что любое продвижение Ирана выше уровня в 60 процентов обогащения урана будет шагом, который может спровоцировать военные действия в отношении ядерной программы Тегерана».

«Тель-Авив не хочет, чтобы «красной линией» стал уровень обогащения в 90 процентов, поскольку в этом случае Тегеран может начать накапливать уран в степени обогащения чуть ниже необходимой для производства вооружений», – говорится в публикации Axios.

Следует напомнить, что в начале марта агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщало, что в Израиле опасаются, что после того, как Российская сторона даст согласие на поставки Ирану СРК С-400, нанесение удара по иранским ядерным объектам будет крайне осложнено.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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