В США подготовили закон о запрете кредитования Китая

Сенатор-республиканец Джон Баррассо от штата Вайоминг в среду, 22 марта, заявил, что группа сенаторов внесла законопроект о запрете предоставления Всемирным банком (ВБ) и Азиатским банком развития (АБР) кредитов Китаю. С 2016 года ВБ одобрил на проекты в Китае выделение $9,6 млрд, а АБР выдал кредитов на $10,6 млрд, – передает ТАСС.

В заявлении, распространенном Баррассо, в частности, говорится: «Как крупнейший донор этих банков, США обязаны убедиться, что наши деньги и ресурсы направляются тем странами, которые больше всего в них нуждаются, а не Китаю. … Законопроект положит конец кредитованию Китая и поможет переориентировать многосторонние банки развития на задачи по развитию».

«Законопроект поддержали более 20 сенаторов, в том числе один представитель Демократической партии, обязывает министра финансов дать указания американским представителям в упомянутых организациях возражать против любого кредита, продления или технической помощи Китаю со стороны банка», – заявил сенатор.

Москва, Иван Бабурин

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