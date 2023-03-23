Российское посольство в США назвало представителя Белого дома Джона Кирби «хамом»

Посольство России в США в ответ на оскорбление представителем Белого дома Джоном Кирби российских летчиков, «приводивших» американский беспилотник в Черное море назвало последнего «хамом» и «хулиганом из подворотни», – сообщают СМИ.

В российском диппредставительстве в Вашингтоне, в частности, сказали: «Вынуждены констатировать, что хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне. Когда нет никаких контраргументов, люди, не очень хорошо владеющие существом вопроса, переходят на личности».

«Это очевидное малодушие – оскорблять офицеров российской армии, формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерскую честь и достоинство. Причем делать это, находясь в безопасности за тысячи километров от мест, где благодаря «ястребам» из Белого дома уже 9 лет льется кровь мирного населения», – подчеркнули российские дипломаты.

Со своей стороны, депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости заявил, что представителю Белого дома Джону Кирби не понять, что такое храбрость и подвиг.

«Кирби, как и многие американцы, воспитан на симуляторах компьютерных игр, где есть много жизней про запас, где можно в случае проигрыша снова переиграть, перейти на новую игру, а вот в реальной жизни они не понимают, что такое храбрость, что такое мужество, что такое героизм. Для них непонятны поступки Александра Матросова и Николая Гастелло, поэтому подвиг наших летчиков, принудивших к ликвидации американский беспилотник, им тоже не понятен», – сказал Ивлев

Ранее сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что российский летчик «злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а пилот в лучшем случае просто идиот».

Москва, Иван Бабурин

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