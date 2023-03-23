Пентагон запросил дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ и на закупку боеприпасов

Дополнительные средства на борьбу с российскими СМИ запросила у конгресса США глава Южного командования Пентагона Лора Ричардсон в связи с популярностью Russia Today Espanol и Sputnik Mundo, подрывают доверие к США в Латинской Америке. В свою очередь, шеф Пентагона Ллойд Остин попросил выделить дополнительно 30 миллиардов долларов для закупки боеприпасов, – передают СМИ.

Сообщается, что, аргументируя необходимость дополнительного финанасирования на борьбу с российскими СМИ, Ричардсон сказала: «У Russia Today Espanol и Sputnik Mundo более трех миллионов подписчиков. И их деятельность подрывает демократию и бросает вызов доверию к нам. Россия продолжает в зоне ответственности Южного командования свою масштабную дезинформационную кампанию и имеет соглашения о сотрудничестве в области СМИ с 11 странами региона»

Со своей стороны, министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в Конгрессе запросил увеличить финансирование «для закупки максимума боеприпасов, которые в состоянии произвести американская промышленность».

В ходе своего выступления шеф Пентагона сказал: «Мы просим свыше 30 миллиардов долларов для инвестиций в производственную базу и покупки максимального числа боеприпасов, которые может выпустить американская промышленность».

Ранее американские СМИ неоднократно писали, что по признанию военных «арсеналы западных стран оказались в значительной степени опустошены масштабными поставками на Украину, а военно-промышленный комплекс оказался не способен единовременно удовлетворить спрос, стремительно выросший после десятилетий мирной жизни».

Напомним, что Белый дом запросил для Пентагона на 2024 год рекордный бюджет в размере 842 миллиарда долларов, что на 26 миллиардов больше, чем в 2023 году и почти на сто миллиардов, чем в 2022 году.

Вашингтон, Иван Бабурин

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