В Пентагоне заявили, что ситуация на Украине несет риски для самих США

Командующий воздушной обороной США генерал Глен ван Херк на слушаниях в конгрессе в четверг, 23 марта, заявил, что ситуация на Украине является рискованной для самих США, потому что есть риск распространения конфликта за пределы его нынешних границ, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в соцсетях.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказал: «Российские действия создают очень реальные риски неверных оценок и расширения конфликта за пределы его нынешних границ, таких сценариев, которые способны быстро увеличить риски для Северной Америки и континентальной обороны. Если Россия попытается убедить союзников пересмотреть поддержку Украины посредством эскалационных действий или привести в действие отчаянные угрозы применить ядерное оружие на Украине, риски для территории США возрастут».

Вашингтон, Иван Бабурин

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