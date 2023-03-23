Испания пообещала Украине отправить танки на следующей неделе

Министерство обороны Испании в четверг, 23, марта, заявило, что в конце следующей неделе отправит Украине танки Leopard 2А4 после их испытаний на полигоне.

В сообщении испанского минобороны, опубликованного на сайте ведомства, говорится: «Министр обороны Маргарита Роблес посетила сегодня оружейный завод GDELS-Santa Bárbara Sistemas в севильском городе Алькала-де-Гуадайра, где проверила ввод в эксплуатацию шести танков Leopard 2A4, которые, как ожидается, будут отправлены в Украину в конце следующей недели после окончательных испытаний на полигоне».

Мадрид, Иван Бабурин

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