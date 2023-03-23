Госсекретарь США призвал уничтожить TikTok

Госсекретарь США Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США в четверг, 23 марта, заявил, что с TikTok нужно покончить так или иначе, так как соцсеть представляет угрозу нацбезопасности США, – сообщают СМИ.
Отвечая на вопрос, рассматривают ли в администрации президента Байдена соцсеть TikTok в качестве угрозы нацбезопасности, Блинкен сказал: «Я считаю, что с этой угрозой необходимо покончить тем или иным способом. Существуют различные методы, чтобы сделать это».
Напомним, что ранее TikTok в США уже запретили к использованию на государственных электронных носителях на федеральном уровне.
Согласно информации из открытых источников, количество пользователей TikTok в США сегодня превышает 150 миллионов человек.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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