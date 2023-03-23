Евросовет решил усилить борьбу с российскими «нарративами»

Саммит Европейского Совета, который проходит в эти дни в Брюсселе, принял в четверг, 23 марта, заявление лидеров глав стран-членов ЕС, в котором предлагается усилить информационную войну с Россией, а также ужесточить санкции, – сообщают СМИ.

В заявлении Евросовета, принятом главами государств-членов Евросоюза, в частности, говорится: «Евросовет усилит работу с партнерами, чтобы противостоять ложным российским нарративам и дезинформации о войне».

«Европейский совет подчеркивает важность и срочность усиления работы по эффективному применению уже принятых санкций на европейском и национальном уровнях. ЕС остается привержен поддержанию и усилению коллективного давления на Россию, в том числе путем новых ограничительных мер, а также продолжению работы над потолком цен на нефть совместно с партнерами», – говорится также в заявлении саммита ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»