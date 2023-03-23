Видеоблогер Варламов* пополнил список иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов видеоблогера Илью Варламова*, адвоката Павла Чикова*, журналиста Богдана Бакалейко*, учредителя секты «Академия развития Светланы Пеуновой» Светлану Ладу-Русь (Пеуновуа)*, политолога Руслана Айсина* и ЛГБТ-объединение «Парни Плюс/Парни+»*.



В сообщении минюста говорится, что Илья Варламов* «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал финансирование из-за рубежа.



Павел Чиков* распространял недостоверные сведения и «участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов».

Светлана Лада-Русь (Пеуновуа)* выступала против проведения специальной военной операции на Украине, а также «формировала негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». В данный момент проживает за границей, объявлена в федеральный и международный розыск.



Журналист телеканала «Дождь»* Богдан Бакалейко* «распространял сообщения и материалы, созданные иностранными агентами, участвовал в создании сообщений и материалов средств массовой информации, включенных в реестр иностранных агентов», а также распространял негативную информацию о властях и выступал против специальной военной операции на Украине.

Политолог Руслан Айсин* «распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, высказывался против специальной военной операции на Украине».

Объединение «Парни Плюс/Парни+»* внесено список организаций, выполняющих функции иноагента «за деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений, которая противоречит госполитике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства».



*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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