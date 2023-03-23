Варшава присоединилась к европейским закупкам снарядов Киеву, поскольку это поможет польской «оборонке»

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг, 23 марта, заявил, что Варшава присоединяется к соглашению ЕС о совместных закупках артиллерийских боеприпасов для Украины, поскольку это дает шанс польскому обронопрому, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Блащак написал: «Мы присоединились к европейскому соглашению, касающемуся совместных закупок боеприпасов для Украины. Польша с самого начала выступала за запуск такой инициативы. Это большая поддержка для наших восточных соседей и шанс для польской оборонной промышленности».

Следует отметить, что в рамках заседания в Брюсселе Европейского совета в четверг, 23 марта, было принято заявление, в котором говорится: «Принимая во внимание интересы безопасности и обороны всех государств-членов, Европейский совет приветствовал достигнутую в Совете договоренность срочно доставить Украине артиллерийские боеприпасы и, при необходимости, ракеты, в том числе за счет совместных закупок и мобилизации надлежащего финансирования, в том числе через Европейский фонд мира, с целью обеспечения совместными усилиями 1 миллиона артиллерийских боеприпасов в течение следующих двенадцати месяцев без ущерба для специфики политики безопасности и обороны некоторых государств-членов».

Варшава, Иван Бабурин

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