Китай и Россия выступили соавторами резолюции по теракту на «Северных потоках»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в четверг, 23 марта, заявил, что Китай выступил в качестве соавтора предложенного Россией проекта резолюции по «Северным потокам», голосование по которой назначено на 27 марта, – сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «Голосование пройдет 27 марта. Заседание СБ ООН начнется в понедельник в 22:00 мск. Соавторами текста выступили китайцы, могут появиться и другие страны».

При этом зам.постпреда России в ООН отметил, что «западники» демонстративно не включались в работу в СБ ООН по проекту российской резолюции.

«Мы добросовестно в течение месяца провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров. В результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный «аргумент»: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии. И это при том, что мы распространили переписку, из которой понятно, что у нас, как непосредственно затронутой державы, нет никаких оснований этим расследованиям доверять».

Следует напомнить, что в конце сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток 1 и 2» был совершен теракт, в результате чего они вышли из строя. Германия, Швеция, Дания заявляют, что проводят расследование ЧП, однако до сих пор о конкретных результатах речи пока не идет. При этом Россию к расследованию диверсии европейские страны не допускают.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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