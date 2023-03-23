Более миллиона французов вышли на манифестации против пенсионной реформы в четверг, 23 марта

МВД Франции сообщило в четверг, 23 марта, что в первый день массовых протестов после принятия пенсионной реформы цифры участвующих в манифестациях французов в некоторых городах страны бьют рекорды и в целом по стане превысили миллион человек, – сообщает Le Figaro.

Как пишет издание, согласно данным МВД по состоянию на 19:00 центральноевропейского времени в акциях протеста по стране приняли участие около 1,08 млн. демонстрантов. Со своей стороны, крупнейшее профсоюзное объединение Франции Всеобщая конфедерация труда (CGT) заявило о 3,5 млн. протестующих, вышедших на улицы в городах страны.

Парижская префектура полиции заявила о 119 тысяч протестующих. Предыдущий рекорд, по ее данным, был установлен 11 февраля – 93 тысячи манифестантов.

«Как в столице, так и в других городах страны акции иногда сопровождались стычками с полицией и погромами. Однако, существенно напряженную обстановку в некоторых колоннах, следует отметить особенно в Париже. Силам порядка приходилось неоднократно прибегать к спецсредствам для сдерживания толпы. По предварительным данным, в Париже задержаны 33 человека, но окончательная цифра, по опыту предыдущих дней протеста, оказывается значительно большей», – говорится в материале Le Figaro.

Издание отмечает, что после манифестаций 23 марта профсоюзы призвали к новым массовым протестам 28 марта.

Париж, Иван Бабурин

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