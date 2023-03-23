Российские дипломаты выразили недоверие госсекретарю США, заявившему о непричастности Запада к теракту на «Северных потоках»

Российское посольство в Вашингтоне в четверг, 23 марта, комментируя сделанное в ходе слушаний в Конгрессе заявление Госсекретаря Энтони Блинкена о том, что ни одна государственная структура США не принимала участие и не содействовала в осуществлении диверсий на международных газовых магистралях системы «Северный поток», заявило о недоверии к словам американских чиновников.

В комментарии посольства России в США, размещенном в официальном Telegram-канале МИД РФ, говорится: «Вынуждены констатировать, что слова местных чиновников, ранее неоднократно не гнушавшихся обмана и дезинформации, в том числе на международных площадках, не вызывают никакого доверия. Особенно на фоне публичных обещаний представителей администрации «покончить» с критической инфраструктурой в Балтийском море и рассуждений о неприемлемости взаимовыгодных энергетических связей Российской Федерации с Европой».

«Со своей стороны последовательно и настойчиво призываем к запуску беспристрастного и транспарентного международного расследования диверсий на «Северных потоках». Однако США вместе с узкой группой единомышленников активно препятствуют таким усилиям. Спрашивается, чего же опасаются наши бывшие партнеры, официально заявляющие о непричастности к организации теракта? Им есть, что скрывать? Периодические формальные отсылки команды Дж.Байдена к якобы ведущимся национальным следствиям в европейских юрисдикциях не выдерживают никакой критики. Прежде всего – в силу их непрозрачности и блокирования доступа ПАО «Газпром» (собственника магистралей!) к установлению обстоятельств произошедшего», – подчеркнули в российской дипмисии.

Вашингтон, Иван Бабурин

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