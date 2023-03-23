МИД РФ: Ситуация с визами США деградирует

Глава правовой референтуры постпредства России при ООН Сергей Леонидченко, во время выступления на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания заявил, что ситуация с выдачей виз США для российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН, деградирует.

В тексте выступления Леонидченко, опубликованном в четверг, 23 марта, на сайте российской миссии, в частности, говорится: «Ситуация с визами деградирует. Уже почти полгода ожидает получения визы дипломат, который должен прибыть в Нью-Йорк для работы по линии Третьего комитета ГА ООН – Виктория Мазаева. Постпредство вынуждено работать в этом комитете не в полную силу. В целом теперь уже 37 сотрудников российского постпредства и 49 членов их семей ожидают продления виз. Средний срок ожидания продолжает расти и составляет почти 5 месяцев».

«Не выправляется ситуация с визовой дискриминацией граждан Российской Федерации, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН или уже работающих в нем. Есть особо вопиющие случаи, когда руководители подразделений секретариата годами не могут получить визу, все это время не имея возможности полноценно выполнять свои обязанности. Напомним, что на работу их берет всемирная организация, а не государственный департамент», – подчеркнул российский дипломат.

Сергей Леонидченко также заявил, что Россия ждет от генсека ООН Антониу Гутерреша реакции на ограничение передвижения сотрудников постпредства России при организации в связи с тем, что США ввели разрешительный порядок для дипломатов РФ, если они хотят выехать за пределы 25-мильной зоны.

«Мы не услышали никакой реакции генерального секретаря или юридического советника ООН в ответ на эту новую запретительную меру и мы ожидаем, что генеральный секретарь и его юридический советник заявят свою позицию в отношении этого произвола со стороны страны пребывания и предпримут эффективные меры для отмены этого решения», – заявил глава правовой референтуры постпредства России при ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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