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Пятница, 24 марта 2023, 01:37 мск

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СМИ: Северная Корея испытала подводное ядерное оружие

Испытания новой системы подводного ядерного оружия провела КНДР, – сообщает южнокорейское агентство Рёнхап.

Со ссылкой на северокорейских коллег агентство пишет, что государственные СМИ КНДР сообщают, что испытаниями руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, который «серьезно предупредил врагов о необходимости прекратить безрассудные военные учения».

В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что Северная Корея испытала боевые подводные беспилотники, предназначенные для уничтожения морских группировок противника.

Пхеньян, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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