В Австралии кандидата на выборах в парламент исключили за пророссийскую позицию

В Австралии ветерана ВС Шона Эмброуза сняли с выборов в парламент штата. По его словам, это произошло из-за того, что он придерживается пророссийской позиции.

Эмброуз состоял в Партии стрелков, рыбаков и фермеров (SFFP) и должен был принять участие в выборах в парламент штата Новый Южный Уэльс, но был исключен однопартийцами.

«Конечно, я разочарован тем, что SFFP оказалась не на той стороне истории и готова забыть о христианских ценностях ради военной машины НАТО», – цитирует политика ТАСС.

Эмброуз считает, что его партия пытается заискивать перед официальной Канберрой, которая поддерживает киевский режим. По мнению ветерана, австралийским властям необходимо быть последовательными в противостоянии нацизму, а не покрывать их и снабжать вооружением.

Канберра, Зоя Осколкова

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