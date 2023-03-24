российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 марта 2023, 11:08 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Турцию и Венгрию не пригласили на «Саммит за демократию»

Фото: www.state.gov/summit-for-democracy

Турцию и Венгрию исключили из списка приглашенных на «Саммит за демократию», организованный США. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

«Саммит за демократию» пройдет с 28 по 30 марта. Приглашение получили около 120 стран, но в списке в этом году, как и в прошлом, нет Турции и Венгрии. Собеседники издания полагают, что отказ в участии в саммите говорит о беспокойстве Вашингтона отступлениями от принципов демократии в этих странах.

Этот жест скорее всего еще больше разожжет напряженность между Вашингтоном и двумя союзниками по НАТО, говорится в статье. В то же время США полагаются на Турцию и Венгрию в вопросах противодействии России и расширения Североатлантического альянса.

«Что касается и Турции, и Венгрии, мы привержены дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они обе являются важными союзниками НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес», – рассказал один из чиновников.

Мероприятия в рамках «Саммита за демократию» запланированы в США, Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии. Во встречах, часть которых пройдет в режиме онлайн, примет участие американский президент Джо Байден.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

США подозревает банки Швейцарии в помощи российским олигархам / В 2022 году в США из Мексики въехало рекордное число россиян / Запуск первой 3D-печатной ракеты провалился / Китайские военные выгнали эсминец США из своих территориальных вод / Экс-советник Пентагона: Киев должен продать Донбасс Москве / Посол Антонов обвинил Запад в приближении Армагеддона / США предложили Словакии вертолеты вместо готовых для Украины истребителей / Биолаборатории на Украине скрывали военные объекты США и НАТО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Политика, Европа, США, Турция,