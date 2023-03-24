Турцию и Венгрию не пригласили на «Саммит за демократию»

Турцию и Венгрию исключили из списка приглашенных на «Саммит за демократию», организованный США. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

«Саммит за демократию» пройдет с 28 по 30 марта. Приглашение получили около 120 стран, но в списке в этом году, как и в прошлом, нет Турции и Венгрии. Собеседники издания полагают, что отказ в участии в саммите говорит о беспокойстве Вашингтона отступлениями от принципов демократии в этих странах.

Этот жест скорее всего еще больше разожжет напряженность между Вашингтоном и двумя союзниками по НАТО, говорится в статье. В то же время США полагаются на Турцию и Венгрию в вопросах противодействии России и расширения Североатлантического альянса.

«Что касается и Турции, и Венгрии, мы привержены дальнейшему укреплению наших отношений с обеими странами. Они обе являются важными союзниками НАТО, и мы работаем вместе над многими вопросами, представляющими взаимный интерес», – рассказал один из чиновников.

Мероприятия в рамках «Саммита за демократию» запланированы в США, Коста-Рике, Южной Корее, Нидерландах и Замбии. Во встречах, часть которых пройдет в режиме онлайн, примет участие американский президент Джо Байден.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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