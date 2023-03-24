Франция и Германия хотят, что бы Китай «надавил» на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе в пятницу, 24 марта, заявил, что Париж и Берлин хотят, чтобы Китай «надавил» на Россию в вопросе возвращения к переговорам по Украине, а также – применения ядерного оружия, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в соцсетях Елисейского дворца.

В ходе своего выступления Макрон сказал: «Мы обменялись мнениями с канцлером Шольцем по поводу Китая, и у нас общий взгляд – мы хотим максимально вовлечь Китай с тем, чтобы он оказал давление на Россию для того, чтобы она не использовала ни химического, ни ядерного оружия, а также, чтобы она остановила конфликт и вернулась за стол переговоров».

Брюссель, Иван Бабурин

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