В МИД Китая объяснили Парижу, зачем Си Цзиньпин ездил в Москву

Заведующий Канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И в телефонном разговоре с советником президента Франции по иностранным делам Эмманюэлем Бонном в пятницу, 24 марта, указал, что поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Москву была важным визитом «сотрудничества и мира», – сообщает китайское издание Синьхуа.

Поясняя помощнику президента Франции цель визита председателя КНР в Россию, товарищ Ван И сказал: «Главы двух государств достигли ряда соглашений по расширению двустороннего сотрудничества и подтвердили необходимость поддерживать многосторонность, защищать авторитет ООН и вместе содействовать многополярности мира и демократизации международных отношений».

«Также Китай призвал Францию поддержать его план переговоров по ситуации на Украине», – сообщили в МИД КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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