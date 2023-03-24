Самолет Лукашенко попал под санкции США

Министерство финансов США в пятницу, 24 марта, внесло в санкционные списки по Белоруссии «БелАЗ», «МАЗ», Центризбирком Белоруссии, а также авиалайнер президента страны Александра Лукашенко, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы американского минфина, в частности, говорится: «Соединенные Штаты приняли решение ввести санкции в отношении Белорусского автомобильного завода «БелАЗ» и Минского автомобильного завода «МАЗ», а также членов Центральной избирательной комиссии Белоруссии, против которых прежде не действовали рестрикции. Кроме того, в черные списки вносится авиалайнер EW-001PA – это Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского самолета находящимся под санкциями США лидером Белоруссии Александром Лукашенко».

«Министерство финансов США приняло решения о санкциях против в ответ на продолжающееся жестокое подавление продемократического движения в Белоруссии и давление властей на гражданское общество после президентских выборов 2020 года. Новые шаги подчеркивают готовность США привлекать режим в Минске к ответственности за соучастие в специальной военной операции России на Украине», – заявили в пресс-службе американского минфина.

Вашингтон, Иван Бабурин

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