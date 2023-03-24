Макрон поедет в Пекин в сопровождении фон дер Ляйен

Президент Франции Эманюэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Евросоюза в пятницу, 24 марта, заявил, что в начале апреля совершит визит в Китай в сопровождении председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами французский лидер сказал: «Я предложил председателю фон дер Ляйен сопровождать меня часть визита, чтобы представить Пекину единый европейский голос».

Брюссель, Иван Бабурин

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