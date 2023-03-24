Передача Словакией истребителей МИГ-29 Киеву является недружественным актом против России

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России в пятницу, 24 марта, выпустила заявление, в котором назвала заявление Словакии о передаче Киеву истребителей МИГ-29 нарушением обязательств по реэкспорту военной техники производства России, а также недружественным актом.

В сообщении, распространенном ФСВТС, в частности, говорится: «В средствах массовой информации опубликовано заявление министра обороны Словацкой Республики Ярослава Надя о передаче Киеву первой партии из четырех истребителей МиГ-29. Таким образом, речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства. Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений».

«В российско-словацком межправсоглашении о военно-техническом сотрудничестве зафиксировано, что каждая из сторон не будет без письменного согласия другой стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, техническую документацию на их производство, информацию и материалы, полученные или приобретенные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества», – пояснили в военном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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