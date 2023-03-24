Госдума определит «общие подходы» к определению доходов семьи

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об общих подходах к расчету дохода семьи для предоставления социальной помощи, что позволит сделать поддержку граждан адресной и более справедливой.

Согласно документу, размещенному в электронной базе Госдумы в пятницу, 24 марта, в новом законопроекте «предлагается распространить подходы к учету доходов и определения состава семьи, выработанные при осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно … и других мер социальной поддержки по нуждаемости, на порядок и условия предоставления государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, что позволит сделать поддержку граждан более справедливой и адресной».

Москва, Иван Бабурин

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