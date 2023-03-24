Румынский политик сравнила киевский режим с «нацистской Германией»

Румынский сенатор Диану Шошоакэ расценила угрозы санкциями в ее адрес со стороны представителя МИД Украины Олега Николенко как намерение «устранить ее физически» и в пятницу, 24 марта, назвала Украину «фашистским государством», напоминающим «нацистскую Германию» – сообщают СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей румынский сенатор написала: «Этим гнусным нападением на меня Украина доказывает свой характер жестокого и фашистского государства. Эта угроза Украины в мой адрес показывает намерение этого государства устранять и физически тех, кто противостоит нацистской политике Киева. Из-за этой угрозы Украины я становлюсь фактически солидарной с румынским меньшинством на Украине, которое Киев также считает угрозой безопасности украинскому государству и поэтому систематически и программно уничтожает его в процессе этнической чистки и насильственной украинизации, который напоминает о нацистской Германии. Украина не имеет права решать, что происходит в румынском парламенте, а само предложение аннексии основано на резолюции сената США 1991 года, поддержавшего тогда право на самоопределение народа Молдавии и Северной Буковины».

«Украина не располагает историческими аргументами, чтобы оккупировать румынские территории, которые сейчас входят самоуправным образом в ее состав, и поэтому единственный ответ Киева – осыпание угрозами. Но фашистское поведение киевской хунты не пугает меня, и я буду бороться до конца за возвращение румынских земель», – подчеркнула Диана Шошоакэ.

Ранее сегодня официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что внешнеполитическое ведомство инициирует введение санкций против румынского сенатора Дианы Шошоакэ за проект об аннексии части украинской территории.

«МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоакэ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности», – заявил Николаенко.

Напомним, что в среду 22 марта, сенатор Диана Шошоакэ представила законопроект, предполагающий прекращение Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Румынией и Украиной. Политик потребовала от руководства Румынии провести аннексию украинских территорий – Северной Буковины, части Черновицкой области, Бессарабии и острова Змеиный.

Бухарест, Иван Бабурин

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