Польские шахтеры принесли гроб с фотографиями Греты Тунберг и Урсулы фон дер Ляйен к офису ЕС в Варшаве

Гроб, обклеенный фотографиями Греты Тунберг и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, принесли к офису ЕС в Варшаве польские шахтеры, возмущенные директивой Европейского Союза, направленной на сокращение выбросов метана. Горняки Польши заявляют, что устроили протест из-за того, что принятый Евросоюзом норматив лишит их работы, – сообщает ABC News.

В сообщении телеканала говорится, что порядка 300 польских шахтеров перед штаб-квартирой ЕС в Варшаве скандировали «Воры!», а также использовали дымовые шашки и сирены, чтобы привлечь внимание к своей акции протеста. В итоге, полиция перекрыла движение транспорта в этом районе польской столицы.

«Климатические рекомендации для 27 членов ЕС, призывающие к значительному сокращению выбросов метана начиная с 2027 года, заставят закрыть большинство шахт страны, что приведет к потере десятков тысяч рабочих мест», – заявили протестующие горняки из польского профсоюза «Солидарность 80».

ABC News также сообщает, что «расположенные в южно-силезском регионе Польши угольные шахты являются одними из крупнейших работодателей в республике, обеспечивая около 77 000 рабочих мест в стране с населением 38 миллионов человек».

Варшава, Иван Бабурин

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