В ООН признали более двух десятков случаев расстрелов российских пленных украинскими неонацистами

Глава мониторинговой миссии по правам человека ООН Матильда Богнер на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 24 марта, заявила, что в Международной организации обеспокоены оставшимися безнаказанными «случаями произвольных казней» украинскими неонацистами российских военнопленных, – сообщает агентство AFP.

Матильда Богнер, в частности, сказала: «Мы глубоко обеспокоены случаями произвольных казней, вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях. Пленных убивали зачастую сразу после того, как они сдавались. При этом, у миссии нет данных о преследовании виновных в этих акциях на Украине».

Киев, Иван Бабурин

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