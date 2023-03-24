Французских госчиновников обязали «немедленно» удалить TikTok

Правительство Франции в пятницу, 24 марта, приняло постановление, запрещающее госслужащим использовать TikTok и ряд других телефонных приложений. Запрет на использование приложений вступает в силу немедленно, – сообщает американское издание Politico.

В публикации издания, в частности, говорится, что «согласно принятому французским правительством документу, государственным служащим запрещено загружать на свои рабочие телефоны все типы платформ социальных сетей, игр и приложений для потокового видео из соображений кибербезопасности и конфиденциальности».

«Франция стала не первой страной Евросоюза, где введены подобные запреты. Ранее это сделали Нидерланды и ряд других европейских стран и институтов. Однако, в отличие от Брюсселя и Гааги, правительство Франции намерено включить в запретный список ряд приложений и платформ разработки Европы и США, а не только китайский TikTok», – пишет Politico.

Париж, Иван Бабурин

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