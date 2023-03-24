СМИ: Страны Северной Европы создают единую систему ПВО для противодействия российской угрозе

Военно-воздушные силы Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании договорились о создании единой северной ПВО, направленной на противодействие растущей угрозе со стороны России, в связи чем страны подписали декларацию о намерениях использовать свои истребители как единый флот, но в рамках НАТО, – сообщает в пятницу, 24 марта, The Guardian со ссылкой на агентство Reuters .

В интервью агентству командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам заявил: «Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО. Сотрудничество будет охватывать комплексное командование и управление, оперативное планирование и выполнение, гибкое развертывание сил, совместное наблюдение за воздушным пространством и обучение».

«Наш объединенный воздушный флот можно сравнить с армией большой европейской страны. Так, Норвегия имеет 57 истребителей F-16 и 37 истребителей F-35, еще 15 которых заказаны. Финляндия заказала 62 F/A-18 Hornet и 64 F-35, а Дания заказала 58 F-16 и 27 F-35. Швеция имеет более 90 самолетов Gripens», – отметил датский генерал.

Копенгаген, Иван Бабурин

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