Иран и Совет Европы призвали Париж власти уважать права человека

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) Хосейн Амир Абдоллахиан и комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в пятницу, 24 марта, призвали власти Франции уважать права человека и право на свободу манифестаций.

В своем аккаунте в Twitter глава МИД ИРИ написал: «Мы решительно осуждаем подавление мирных выступлений французского народа. Мы призываем правительство Франции уважать права человека и воздерживаться от применения силы против жителей своей страны, которые мирно отстаивают свои права».

В свою очередь, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также заявила, что обеспокоена «чрезмерным применением силы против демонстрантов и призвала власти Франции уважать право на свободу манифестаций».

Пресс-служба Совета Европы распространила заявление Миятович, в котором, в частности, говорится: «Условия, в которых во Франции осуществляется свобода слова и собраний в контексте социального протестного движения против пенсионной реформы, вызывают беспокойство. Власти Франции должны обеспечить осуществление этих свобод и защиту мирных демонстрантов и журналистов, освещающих эти демонстрации, от насилия со стороны полиции и агрессивных лиц. … Спорадические акты насилия со стороны некоторых демонстрантов не могут служить оправданием чрезмерного применения силы со стороны агентов полиции».

Напомним, что во Франции уже несколько дней проходят акции протеста из-за того, что власти Франции подняли пенсионный возраст в обход голосования в парламенте.

Тегеран, Иван Бабурин

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