Бербок впечатлилась флагами ЕС во время беспорядков в Тбилиси

Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Тбилиси в пятницу, 24 марта, заявила, что на нее оказало сильное впечатление участники беспорядков в Тбилиси, размахивавшие флагом Евросоюза во время митинга против закона «об иноагентах», – сообщает грузинский «Первый канал».

В эфире телеканала Бербок сказала: «Мы внимательно наблюдали за тем, что происходит вокруг законопроекта «об иностранных агентах». Я была под большим впечатлением, когда на улицах Тбилиси размахивали европейским флагом. Сильное гражданское общество, как в ЕС – это стимул для Грузии и вера в европейские ценности»

«Мы хотим видеть Грузию в ЕС! Мы хотим, чтобы Грузия обогатила Европейский Союз! Мы поддержим вас на этом пути! У вас есть друзья в Брюсселе и Берлине, на которых вы можете положиться. Они будут искренне поддерживать вас на пути к вступлению в ЕС», – заявила глава немецкой дипломатии.

Тбилиси, Иван Бабурин

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