Байден объявил о реформе в совместной с Канадой системе воздушно-космической обороны

Президент США Джо Байден в ходе выступления в парламенте Канады во время визита в Оттаву в пятницу, 24 марта, заявил, что, в ближайшее время подвергнется модернизации командование и система воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), объединяющее американскую и канадскую оборонительные системы, – сообщают СМИ.

Выступая перед канадскими парламентариями, хозяин Белого дома сказал: «Скоро NORAD получит загоризонтные радиолокаторы следующего поколения для укрепления нашего потенциала в сфере раннего предупреждения об угрозах. Также в этом году пройдет модернизация инфраструктуры для наблюдения в рамках системы NORAD

Отметим также, что во время выступления в парламенте Канады Байден перепутал эту страну с Китаем.

«Сегодня я аплодирую Китаю за то, что они выступили... Извините, я аплодирую Канаде. Вы понимаете, что я думаю... о Китае. Но не будем пока об этом» – сказал президент США под смех канадских парламентариев.

Оттава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»