В ДНР рассказали о перспективах окружения украинских боевиков в Авдеевке

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в пятницу, 24 марта, заявил, для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение, есть все условия, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству советник лидера ДНР сказал: «В Авдеевке украинская группировка войск уже сейчас рискует попасть в окружение аналогичное артемовскому и соледарскому. Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении уже есть. Потому что здесь мы ведем примерно такую же работу, как по опыту Соледара и Артемовска, – работу по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе».

Донецк, Иван Бабурин

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