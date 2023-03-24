Байден заявил, что значение сближения КНР и России сильно преувеличено и пообещал продолжить давление на Путина

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве в пятницу, 24 мая, заявил, что значение сближения России и Китая сильно преувеличено и пообещал продолжить давление на президента России Владимира Путина, – сообщают СМИ

Отвечая на вопрос о встрече Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве, американский президент сказал: «Какие обязательства они взяли на себя в экономическом плане?... Торговля выросла в сравнении с чем? … Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе. И, я думаю, что мы сильно преувеличиваем значение этой встречи. Я последние три месяца слышу, что Китай собирается начать масштабные поставки оружия в Россию... И они еще ничего не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока ничего нет. Коалиции формируются на Западе. Например, QUAD, AUKUS, альянс Японии, США и Южной Кореи».

«Наше единство не нарушится. Мы продолжим поддержку Киева с учетом продолжающихся боевых действий. Страны Запада будут по-прежнему обучать и обеспечивать необходимым снаряжением украинских военных, а также поставлять на Украину гуманитарную помощь. Мы намерены продолжать давление на Путина посредством исторических санкций и тарифов», – добавил Джо Байден.

Оттава, Иван Бабурин

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