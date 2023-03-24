Байден заявил, что в «трудностях» европейских банков США не виноваты

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве в пятницу, 24 мая, заявил, что ситуация с американскими банками скоро «успокоится», и что в проблемах европейских банков США не виноваты, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Байден сказал: «Американские банки смогут преодолеть возникшие в последнее время трудности, они находятся в неплохом состоянии. Думаю, какое-то время потребуется на то, чтобы ситуация успокоилась. Но я не думаю, что в этой сфере может произойти «взрыв».

«Трудности, возникшие у европейских банков, не были спровоцированы Соединенными Штатами. Происходящее в Европе никак не связано с событиями, происходящими с банками в США», – подчеркнул американский президент.

Оттава, Иван Бабурин

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