Россия возобновила работу дипмиссии в Ливии

Россия решила возобновить работу своего посольства в Ливии. Российский посол Айдар Аганин уже вылетел в Триполи, рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
«Посол выдвигается», – сказал дипломат ТАСС.
Безопасность дипмиссии остается в приоритете. Богданов отметил, в Москве рассчитывают, что принимающая сторона обеспечит безопасность сотрудникам и имуществу посольства.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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