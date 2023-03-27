Россия возобновила работу дипмиссии в Ливии

Россия решила возобновить работу своего посольства в Ливии. Российский посол Айдар Аганин уже вылетел в Триполи, рассказал спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Посол выдвигается», – сказал дипломат ТАСС.

Безопасность дипмиссии остается в приоритете. Богданов отметил, в Москве рассчитывают, что принимающая сторона обеспечит безопасность сотрудникам и имуществу посольства.

Москва, Наталья Рязанова

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