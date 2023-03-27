Госдума рассмотрит закон о лишении гражданства, приобретенного в фиктивном браке

Законодательное Собрание Калужской области внесло на рассмотрение в Госдуму РФ проект закона о конкретизации понятия «подложные документы или заведомо ложные сведения», которые являются основанием для отмены решения о приобретении российского гражданства в фиктивном браке.

В документе, размещенном в думской электронной базе Госдумы РФ, в частности, говорится: «Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. Установленный в судебном порядке факт использования заявителем подложных документов или сообщение им заведомо ложных сведений (фиктивный брак, недействительность сертификата о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации и иные факты, подтверждающие предоставление заявителем подложных документов или сообщение им заведомо ложных, сведений при приобретении гражданства Российской Федерации), на основании которых принималось решение о приобретении гражданства Российской Федерации, является основанием для его отмены».

Москва, Иван Бабурин

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