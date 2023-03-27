В ДНР ждут Leopard и Abrams для их скрупулезного изучения

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин в понедельник, 27 марта, заявил, что российские военные ждут появления на передовой танков Leopard и Abrams для из подробного изучения с целью более эффективной борьбы с ними, – сообщает ТАСС.

В интервью ТАСС Гагин сказал: «Любая единица вооружения либо военной техники НАТО, попадающая к нам в руки, идет на изучение. Любое трофейное вооружение двигает нашу отечественную военную промышленность, помогает нам знать врага, понять, как и чем с ним бороться. Все, что попадает в руки наших органов военно-технической разведки, будет изучено. Особый интерес для изучения представляют танки Leopard и Abrams. Очень серьезный интерес представляют собой средства связи, безопасности и наведения, которые устанавливаются на технику противника, в том числе на те самые танки. Интересно все, что связано с радиолокационными средствами».

«Среди трофеев у российских сил уже немало образцов противотанкового вооружения, стрелкового оружия, бронетехники и артиллерийского вооружения. Есть среди поставленной Западом техники весьма посредственные образцы, ничем не примечательные. Один из таких недавно был замечен под городом Часовом Яром – бронеавтомобиль Еаgle швейцарского производства. Его тактико-технические характеристики и так давно известны, его и трофеить не нужно, они ничем не лучше Hummer или «Тигра». Самый обычный автомобиль», – отметил советник врио главы ДНР.

Донецк, Иван Бабурин

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