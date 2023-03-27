«Пророссийские» хакеры «уронили» сайт парламента Франции

Сайт Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) в понедельник, 27 марта, перестал работать из-за кибератак, к которой может быть причастна «пророссийская группа хакеров», – передает телеканал BFMTV.

Телеканал сообщает, что в Telegram-канале «NoName057», который французский журналисты определили, как «пророссийская хакерская группировка», появилось сообщение с изображением медведя, отпечатком медвежьей лапы, эмблемы Нацсобрания и с ошибкой 504, которая может возникнуть из-за DDoS-атак.

В сообщении в Telegram-канале говорится: «Мы решили повторить свое недавнее путешествие во Францию, где по-прежнему не утихают протесты против Макрона, который решил наплевать на французов и продолжает обслуживать украинских неонацистов».

«С середины дня 27 марта портал Национального собрания недоступен: никаким образом нельзя подключиться к сайту. При попытке открыть сайт палаты на нем появляется заставка с надписью «Сайт находится на обслуживании», – передает также BFMTV и уточняет, что «достоверность опубликованной там информации установить невозможно».

Париж, Иван Бабурин

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