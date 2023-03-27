На Украину доставлена партия немецких танков Leopard 2 в количестве 18 единиц, они уже пересекли украинскую границу, покинув немецкую территорию в конце прошлой недели, – сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Издание пишет, что «кроме 18 танков Leopard 2, на Украину прибыли около 40 БМП Marder, которые Германия обещала поставить ранее. Точный маршрут, по которому осуществляются поставки оружия Киеву, власти ФРГ не раскрывают из соображений безопасности».

Следует отметить, что ранее восемь Leopard 2 передавала Украине Норвегия. Кроме того, СМИ сообщали, что в начале мая киевский режим может получить танки Leopard 1 из Нидерландов, Дании и Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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