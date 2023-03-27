Венгерские парламентарии одобрили вступление Финляндии в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО в понедельник, 27 марта, одобрило Государственное собрание (парламент) Венгрии, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию заседания высшего законодательного органа Венгрии.

После голосования по вопросу присоединения Финляндии к НАТО ведущий заседания венгерского парламента сообщил: «Решение принято».

Из 199 депутатов Государственного собрания Венгрии «За» присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу проголосовало182 депутата, 6 – «против».

Будапешт, Иван Бабурин

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