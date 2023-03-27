В Израиле объявили о прекращении всеобщей забастовки

Глава Всеобщей федерации профсоюзов «Гистадрут» Израиля Арнон Бар-Давид в понедельник, 27 марта, сразу после заявления премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху о том, что продвижение «юридической реформы» будет приостановлено, объявил о прекращении всеобщей забастовки, – передают израильские СМИ.

Сообщается, что глава израильских профсоюзов заявил следующее: «После заявления премьер-министра о приостановке юридической реформы всеобщая забастовка, о которой я объявил сегодня утром, будет прекращена. Я благодарю всех, кто принял в ней участие: руководителей предприятий, представителей частного бизнеса, глав рабочих комитетов, членов «Гистадрута». Вместе мы вернем Израиль на правильный путь. Я приветствую решение главы правительства».

Ранее сегодня, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением для прессы, где сообщил, что голосование по юридической реформе во втором и третьем чтениях будет отложено до летней сессии Кнессета (парламента).

Тель-Авив, Иван Бабурин

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