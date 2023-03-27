Прага от имени всей Европы заявила о помощи Вашингтону в противостоянии с Китаем

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что США может понадобиться помощь европейских стран, поскольку эскалация напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе может повлиять на ситуацию с безопасностью в Европе, – передает в понедельник, 27 марта, телеканал Česká televize.

Сообщается, что Липавский сказал: «НАТО должно очень внимательно следить за ситуацией в этом регионе мира. Там действуют Соединенные Штаты, это может означать, что им понадобится какое-то сотрудничество с Европой или что они возьмут какие-то военные ресурсы из Европы. Возможная военная эскалация в Индо-Тихоокеанском регионе может повлиять на безопасность Европы».

Прага, Иван Бабурин

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